Auch die Schauspielerin Geena Davis weiß von einem schwierigen Verhältnis zu Bill Murray zu berichten. In ihrer jetzt in den USA erschienen Autobiografie »Dying of Politeness« (auf Deutsch etwa: »Vor Höflichkeit sterben«) beschreibt sie, wie übel Murray sie am Set der 1990 erschienenen Komödie »Ein verrückt genialer Coup« behandelt habe, Murrays eigenem Regiedebüt.