Die Oscar-Academy hat 397 neue Mitglieder eingeladen. Zu den Neuen gehören die Musikerin Billie Eilish und die Schauspielerin Anya Taylor-Joy (»Das DamengambiT«).

Die Hälfte der Eingeladenen stammte aus den USA. 44 Prozent seien Frauen, und 37 Prozent gehörten Minderheiten an, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit.