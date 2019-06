"Die Unbestechlichen"-Schauspieler Billy Drago ist tot

Sein durchdringender Blick war es, der den Schauspieler Billy Drago bekannt machte: als Dämon Barbas in der Serie "Charmed" und vor allem als Frank Nitti in Brian De Palmas "Die Unbestechlichen". Drago ist am Montag in Los Angeles gestorben. Das bestätigte sein Manager nun dem Branchenmagazin "Hollywood Reporter".

In über 100 Filmen spielte Drago mit - darunter in seiner wohl berühmtesten Rolle als Gangster im weißen Anzug im Mafiafilm-Klassiker "Die Unbestechlichen" von 1987 neben Kevin Costner und Sean Connery. Oder in Clint Eastwoods Westernthriller "Pale Rider - Der namenlose Reiter", der um eine Palme in Cannes konkurrierte.

Der ehemalige Stuntman spielte Verbrecher, Schufte und Dämonen. Er brauche "eigentlich keinen Maskenbildner, um das Publikum zu erschrecken", schrieb der Journalist Uwe Kopf einmal über Drago, niemand könne seinem Blick standhalten. Vielleicht trat er deshalb auch in Fantasy-Serien wie "Akte X" und "Supernatural" auf. Man konnte Drago, der mit bürgerlichem Namen William Eugene Burrows hieß, aber zum Beispiel auch in Michael Jacksons Musikvideo "You Rock My World" sehen.

Nun ist Drago an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.