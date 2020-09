Deutscher Filmpreis für "Gegen die Wand" Schauspieler Birol Ünel ist tot

Rollen in Filmen von Fatih Akin machten ihn bekannt, besonders die eines alkoholkranken Mannes in "Gegen die Wand". Nun ist der Schauspieler Birol Ünel in Berlin gestorben. Er wurde 59 Jahre alt.