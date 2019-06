"Black Mirror" auf Netflix In der Diktatur des Digitalen

"Biep, biep, biep! Dieses Scheißgewische auf den Telefonen! Wo man auch hinsieht, kleben die Leute an den Dingern. Wie verdammte Kettenraucher! Keiner sieht mehr hoch. Der Himmel könnte sich lila verfärben und ihr würdet es nicht mal merken!"

Das ist nicht der Gedankengang eines beliebigen U-Bahn-Pendlers, sondern stammt aus der neuen "Black Mirror"-Episode "Smithereens". So klingt es, wenn die Serie "Black Mirror" dem Zuschauer den Spiegel vorhält.

Ihr kreativer Kopf Charlie Brooker erzählt Geschichten, die direkt aus der "Twilight Zone" zu kommen scheinen. Aber anders als in der legendären Horrorserie bricht der Schrecken in "Black Mirror" nicht aus anderen Dimensionen herein, sondern entwickelt sich im Alltag der Protagonisten. Und aus Technologien, die die Welt entweder schon nachhaltig verändert haben oder zum Greifen nah erscheinen.

Am deutlichsten macht das in der fünften Staffel, die aus drei unabhängigen Geschichten besteht, die Folge "Striking Vipers". Da sehen sich zwei Freunde nach langer Zeit wieder, beide sind älter geworden, der eine hat eine Familie gegründet und geht statt auf wilde Partys jetzt früh ins Bett. Damit ist allerdings Schluss, als er von seinem Kumpel ein Computerspiel geschenkt bekommt, mit dem man komplett in eine virtuelle Welt abtauchen kann.

Dort treffen die beiden sich, um als Kämpfer gegeneinander anzutreten. Das Knie zwickt nicht mehr, man kann sich bewegen, zuschlagen und springen wie sonst eben nur Computerspielfiguren. Man kann aber auch ganz andere Dinge tun, Dinge, die eigentlich nicht vorgesehen sind - und die gravierende Auswirkungen auf das echte Leben haben.

Was in der virtuellen Welt geschieht, soll hier natürlich nicht verraten werden, denn ihre Unvorhersehbarkeit macht Brookers Geschichten ja so spannend. Sie sind tief in bekannten Genrekonventionen verankert und wirken altbekannt - bis eine überraschende Wendung oft ganz neue Erzählräume öffnet.

"Striking Vipers" zählt zu den besten Folgen von "Black Mirror", die sich am besten mit Kurzgeschichten vergleichen lassen. Wie bei "Das transparente Ich" aus der ersten und vor allem "San Junipero" aus der dritten Staffel steht auch hier ein leises Drama im Vordergrund, eine Geschichte, die von den Herausforderungen und Zumutungen der Liebe erzählt in Zeiten der digitalen Durchdringung.

Spätestens seit der interaktiven Sonderfolge "Bandersnatch" von 2018 wird "Black Mirror" als eine der großen Netflix-Serien wahrgenommen, als eine dieser ultramodernen, mit dem Hier und Jetzt vollgesogenen Erzählungen, die den Netflix-Nimbus als Antreiber und Neuerfinder von Fernsehen ausmachen. Dabei begann "Black Mirror" bei dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender Channel 4 in England, bevor Netflix für die dritte Staffel tief in die Geldbörse griff und die Serie übernahm.

Netflix entwickelt Bahnbrechendes eben selten selbst, hat aber oft den richtigen Riecher für neue Programmformate und lässt den Kreativen den nötigen Freiraum. Dabei kann es aber auch passieren, dass das unerhört Neue sich als kreative Sackgasse erweist. Der Film "Bandersnatch" etwa, bei dem der Zuschauer selbst in die Geschichte eingreifen kann, entpuppt sich dem Buzz zum Trotz als recht ermüdende Angelegenheit.

Trotzdem treibt Netflix interaktive Formate weiter voran, mit der völlig uninspirierten Outdoor-Survival-Reihe "Du gegen die Wildnis" zum Beispiel. Die Frage, welches Müsli ein "Bandersnatch"-Protagonist auswählt oder welche Figur in einer Szene vom Balkon springt, ist für den Streamingdienst auch weniger aus kreativen Erwägungen interessant. Die Reaktion des Zuschauers versorgt Netflix vielmehr mit wertvollen Daten über seine Kunden: welche Produkte sie bevorzugen, welche Musik sie mögen.

Dass ausgerechnet "Black Mirror" einen digitalen Datensammler wie Netflix füttert, verleiht der Erfolgsgeschichte der Serie eine ironisch-bittere Note. Leicht vorstellbar, wie Charlie Brooker aus diesem Szenario eine seiner warnenden Geschichten stricken würde. Den moralischen Zeigefinger hebt er schließlich nicht selten.

Denn bei aller Frische und Dringlichkeit: Durchgängig brillant war "Black Mirror" nie, einigen Episoden ist eine mal offenherzige, mal moralinsaure Naivität zu eigen. Die erzählerische Idee verblasst immer wieder hinter dem Bombast des dystopischen Budenzaubers.

Wie in dem rasanten Entführungsthriller "Smithereens" aus der neuen Staffel, der zwar extrem spannend inszeniert und geschrieben ist, mit seiner Anklage gegen moderne Tech-Konzerne wie Facebook aber in hohem Tempo offene Türen einrennt.

Ungebremst albern wird es dann in "Rachel, Jack und Ashley Too" mit Miley Cyrus als Popsternchen, das der Oberflächlichkeit seiner Welt entkommen will. Dazu benötigt es die Hilfe einer Puppe, die ihre böse Tante als Merchandising-Artikel verkauft und in die sie die Persönlichkeit der Sängerin kopieren ließ. Schwer zu sagen, ob Brooker diese hanebüchene Geschichte ernst meint. Die Ashley-Puppe hat jedenfalls jeden Horror verloren. Sie nervt nur noch.

