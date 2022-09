Ana de Armas verschwindet oft genug in diesen Bildern, so groß ist die Ähnlichkeit. Dass an manchen Stellen ihr kubanisch-spanischer Akzent durchklingt, wurde nach der Premiere des Trailers lautstark moniert. Im Film unterstreicht der Akzent eher die Künstlichkeit von Monroe, als dass er störte. Und de Armas große, gefühlvolle Augen verleihen dem Film zumindest Momente von Menschlichkeit.

Was sich hinter diesen Augen abspielt, dürfen bei Dominik aber nur »daddy issues« sein, keine ernsthaften Gedanken. Die echte Marilyn Monroe war belesen, engagierte sich gegen die Kommunistenhatz in den USA und gründete ihre eigene Produktionsfirma. Im Film säuselt sie dagegen infantil in der dritten Person: »Norma Jeane is just a vessel«, Norma Jeane ist nur ein Gefäß.

Im Innersten

Ein Gefäß für Babies meint das hier und zwar wörtlich. Zwei Mal fährt die Kamera in Monroes Uterus, um sich »das Gefäß« von innen anzuschauen. Das erste Mal drängt es in sie, als eine Abtreibung ansteht. Monroe hat ihr zugestimmt, weil sie sonst ihren Vertrag mit Fox nicht erfüllen könnte. Im OP-Saal kommen ihr jedoch Zweifel, sie will den Eingriff abbrechen, doch die Ärzte zwingen sie dazu. Eine Abtreibung an einer Frau zu inszenieren, die sich schreiend mit Händen und Füßen dagegen wehrt – das ist auch in Zeiten, in denen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung von Frauen weniger unter Beschuss steht, reaktionäre Agitation.

Ärger wird es aber noch beim zweiten »vessel shot« in Marilyn. Dort trifft die Kamera auf den Fötus, der das Wunschkind von ihr und Arthur Miller geworden wäre, hätte Monroe keine Fehlgeburt erlitten. »Wirst du mir dieses Mal wieder weh tun, Mama?«, lässt Dominik den vollanimierten Fötus sagen. Die extreme Rechte in den USA, die auch Fehlgeburten unter Strafe stellen will, könnte die Szenen direkt für Wahlwerbung nutzen.

Womit dann auch die Einzigen gefunden wären, die diesen Film mit Gewinn sehen könnten.

»Blond« ist seit dem 28. September auf Netflix verfügbar.