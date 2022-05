Hollywoods markanter Schurkendarsteller Bo Hopkins ist tot

Für das Kino entdeckt wurde er von dem Regisseur Sam Peckinpah, der in seinen Western und Krimis mit expliziten Bildern das Thema Gewalt in Szene setzte. Die erste Figur, die Bo Hopkins für Peckinpah spielte, trug den sprechenden Namen »Crazy Lee«, das war in dem Westernklassiker »The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz« (1969).

Es folgte eine Reihe weiterer brutaler Charaktere, die er für den Regisseur spielte – etwa an der Seite von Steve McQueen in »The Getaway« (1972) oder neben James Caan in »Die Killer Elite« (1976).

Hopkins wirkte aber auch bei etlichen anderen Klassikern des New Hollywood in signifikanten Nebenrollen mit. So war er in George Lucas' Coming-of-Age-Drama »American Graffiti« (1973) oder in John Schlesingers Filmindustrie-Nabelschau »The Day of the Locust« (1975) dabei.