Der US-Schauspieler spielt damit auf Vorwürfe aus dem Jahr 2018 an: Damals hatte Brendan Fraser den früheren Präsidenten des HFPA der sexuellen Nötigung beschuldigt. Bei einem gemeinsamen Mittagessen in Beverly Hills im Jahr 2003 habe Philip Berk ihm an den Hintern gefasst und zwischen Genitalien und Anus berührt. »Ich fühlte mich krank«, sagte Brendan damals im Gespräch mit GQ . »Wie ein kleines Kind.« Berk bestritt jegliches Fehlverhalten. Er gab zu, Fraser bei der Veranstaltung in den Hintern gekniffen zu haben, im Gespräch mit GQ sagte er aber, er habe dies im Scherz getan.