Schon in den Dreißigerjahren spielte der 1924 geborene Londoner erste Rollen in Filmen. 1959 und 1960 hatte er Hauptrollen in der britischen Komödienreihe »Carry On« (»Ist ja irre«). Später spielte er an der Seite von Meryl Streep und Robert Redford in »Jenseits von Afrika« (1985) oder in »Lara Croft: Tomb Raider« (2001) mit Angelina Jolie.