Deepcake gibt an, eine ganze Bibliothek mit Gesichtsscans von Prominenten und historischen Figuren zu besitzen. Die Technologie wird in jüngster Zeit immer häufiger in Filmen, Serien und Werbung eingesetzt. Und sie funktioniert nicht nur für Bilder: Kürzlich wurde bekannt, dass die Stimme von Darth Vader von einer künstlichen Intelligenz gesprochen wird, nachdem sich der Schauspieler James Earl Jones, dem die Stimme eigentlich gehört, zur Ruhe gesetzt hat.

Bruce Lee wurde für einen Whiskey-Werbeclip von den Toten erweckt, Will Smith spielte in dem Action-Thriller »Gemini« neben einer jüngeren Version seiner selbst. Der neuen Technologie scheinen keine Grenzen gesetzt: Kürzlich wurde bekannt, dass die 72-jährige Sigourney Weaver in dem neuen »Avatar«-Abenteuer von James Cameron einen Teenager spielt.