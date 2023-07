Bryan Cranston bei Schauspielerstreik »Wir lassen uns unsere Würde nicht wegnehmen«

In seiner Rolle als Walter White in der Kultserie »Breaking Bad« war Bryan Cranston ein Verfechter äußerst klarer Worte. Doch auch ohne Drehbuch kann der US-Schauspieler deutlich werden. Das wurde nun bei seinem Auftritt bei einer Protestaktion in New York klar. Dort hatten sich zahlreiche Hollywoodstars auf dem berühmten Times Square getroffen, um im Zuge des industrieweiten Streiks ihre Forderungen zu untermauern.