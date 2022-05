Aber die weltweit wichtigste Feier des Kinos, als die sich Cannes ohne weitere Rücksprache mit dem Rest der Welt versteht, ist sich bewusst: In diesem Jahr muss ihr eine Gratwanderung zwischen Selbstbehauptung und Demut unbedingt gelingen. Demut, weil man trotz des Kriegs in der Ukraine und der andauernden Pandemie stattfinden kann. Und Selbstbehauptung, weil das Publikum immer noch zögert, in die Kinosäle zurückzukehren, und Cannes es mit starken Filmen überzeugen will, wieder ein Ticket zu kaufen.

Gala-Moderatorin Efira ist 2022 selbst in zwei Filmen in Cannes zu sehen: In »Revoir Paris« von Alice Winocour und »Don Juan« von Serge Bozon

Trotz dieser im Vorfeld gesetzten politischen Akzente kam es dennoch überraschend, als bei der Eröffnung am Dienstagabend kurz vor Ende der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet wurde. Auf so viel Politik war das Galapublikum nicht vorbereitet. Die Standing Ovations für den diesjährigen Jurypräsidenten Vincent Lindon, den zurzeit größten männlichen Star im französischen Kino, und Ehrenpreisträger Forest Whitaker fielen ihm jedenfalls deutlich leichter, als ebenso nachdrücklich auf die Rede von Selenskyj zu reagieren. Vielleicht auch deshalb, weil der gelernte Schauspieler trotz seiner Nähe zum Fach das Kino nicht bedingungslos lobte, sondern an seine Ambivalenz erinnerte: Dem Faschismus hatte sich das Kino ebenso angedient wie ihm widerstanden. Wo würde es sich in diesem Krieg positionieren?

Direkte Antworten sind in den elf Festivaltagen nicht zu erwarten, eher kleine, symbolische Gesten. Dazu gehört auch die Umbenennung des Eröffnungsfilms von Michel Hazanavicius. Ursprünglich »Z« benannt, wurde der Titel in »Coupez!« geändert, um jede Verwechslung mit dem russischen Pro-Kriegs-Symbol zu vermeiden. Mit der Neuverfilmung des japanischen Überraschungserfolgs »One Cut of the Dead« schaltete das Festival nach Selenkskyjs Auftritt nahtlos wieder um auf Normalbetrieb. Hazanavicius hat sich eine seltsame Nische im französischen Kino geschaffen: Er macht fast nur Filme übers Filmemachen. »The Artist« über den Wechsel vom Stummfilm zum »talkie« war 2012 sein großer Oscarerfolg, mit seiner lahmen Godard-Farce »Le redoutable« war der cinephile Kredit 2017 aber schon wieder verspielt.

Wer geringe Erwartungen an »Coupez!« hatte, der konnte am Dienstagabend nun positiv überrascht werden. Mit einem Desaster beginnt der Film: Ein halbstündiges B-Movie über Zombies wird gedreht. Weil der Regisseur aber echten Horror will, entfesselt er den Fluch der Untoten, der über dem Drehort liegt. Der resultierende Streifen ist weder gruselig noch lustig – aber das erweist sich als der große Witz von »Coupez!«. Denn in seinem zweiten Drittel springt der Film ein paar Monate zurück und beginnt zu erzählen, wie das unsägliche Filmprojekt überhaupt zustande kam. Im letzten Drittel ist dann noch mal das eigentliche B-Movie zu sehen, jetzt aber inklusive allem Chaos hinter den Kulissen, was in der Kombination die ursprünglichen Patzer in Pointen umwandelt.

Als Metaspäßchen funktioniert das leidlich gut. Außer Konkurrenz gezeigt, muss sich »Coupez!« auch gar nicht erst messen mit zu erwartenden Highlights wie »Holy Spider« der schwedisch-iranischen Regiehoffnung Ali Abbasi oder »Pacifiction« vom katalanischen Provokateur Albert Serra. Nur die Aussicht, dass bei einem nennenswerten Erfolg von »Coupez!« an den französischen Kinokassen sicherlich das deutsche Remake in der Regie von Sönke Wortmann ansteht, trübt die Freude an der Eröffnung etwas. Aber üben wir uns auch erst mal in Demut und freuen uns auf alles, was in den nächsten Tagen an großem und kleinem Kino zu sehen ist.