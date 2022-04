»Z (comme Z)« war der französische Titel des Films, der außer Konkurrenz bei dem Festival laufen wird. Ein Titel, der Volodymyr Sheiko, den Vorsitzenden des ukrainischen Instituts, an das »Z« erinnert, das auf russischen Panzern zu sehen ist und in der internationalen Öffentlichkeit als Symbol für die Unterstützung des russischen Angriffskrieges gilt.

Sheiko schrieb in einem Brief an die Festivalleitung in Cannes, der vom Branchenmagazin »Variety« öffentlich gemacht wurde : »Wenn der Titel des Eröffnungsfilms geändert würde, wäre das eine Geste gegen die Barbarei, die Gewalt und den Terror der russischen Armee«. Das ukrainische Institut ist eine mit dem deutschen Goethe-Institut vergleichbare Organisation, deren Ziel es ist , die Ukraine mit den Mitteln kultureller Diplomatie zu stärken.