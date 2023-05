In »Anatomy of a Fall« muss sich eine Autorin (Sandra Hüller) nach dem Tod ihres Manns vor Gericht verantworten. Sie wird verdächtigt, ihn getötet haben. Doch eindeutig ist der Fall nicht und Zeugen gibt es keine. »Es ist der intimste Film, den ich je gemacht habe«, sagte Triet bei der Preisverleihung in Cannes.