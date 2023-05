Mit »Everything Everywhere All at Once« haben die New Yorker gerade bei den Oscars abgeräumt, mit »The Zone of Interest« könnte in diesem Ausnahmejahr auch noch die Goldene Palme dazu kommen. Im Wettbewerb, in dem Glazer zum ersten Mal in seiner bemerkenswert ausgedünnten Karriere mit nur vier Filmen in 23 Jahren läuft, sticht »The Zone of Interest« weit heraus – nicht wegen des Themas, sondern wie er sein Thema filmisch so aufbereitet, dass es sein Publikum fast starr vor Schrecken zurücklässt. Für einen Moment musste sich das Premierenpublikum fassen, dann brauste der Applaus auf.