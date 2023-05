»Es büßt niemand Autorität ein, wenn er oder sie sich nicht widerlich benimmt«, so Peters. »Ich bin froh, dass darüber öffentlich geredet wird, so bleibt es nicht mehr an Einzelnen hängen, etwas aushalten zu müssen.«

In ihrem beruflichen Werdegang habe sie es oft als Heldenerzählung gehört, was jemand alles von einem irren Chef oder einer irren Chefin einstecken konnte. »Ich verstehe gut, dass Nora Tschirner nach Verantwortlichen ruft, von denen sie Handlungen erwartet. Der Druck wird ungefiltert an Menschen abgegeben, die in Positionen sind, in denen sie ohnehin gefährdet sind«, sagte Peters.