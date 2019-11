Neue Filmprojekte Otto Waalkes spielt Catweazle

"Salmei, Dalbei, Adomei" lautete der Zauberspruch, der jedem "Catweazle"-Fan noch im Ohr klingen dürfte. Damit versuchte sich der Zauberer aus dem Jahr 1066 in der TV-Serie in den Siebzigerjahren durchzuschlagen. Der 2017 gestorbene Schauspieler Geoffrey Bayldon verkörperte den wirren Druiden grandios schrullig und wirr. Für einen Kinofilm soll der Zauberer nun in die Gegenwart katapultiert werden, in der Titelrolle: Otto Waalkes. Die nationale Filmförderungsanstalt (FFA) unterstützt das Projekt mit 600.000 Euro, wie es in einer Mitteilung heißt.

Neben Waalkes, der auch an dem Drehbuch mitschrieb, sollen auch Katja Riemann, Henning Baum und Julius Weckauf ("Der Junge muss an die frische Luft") zu sehen sein. Unter der Regie von Sven Unterwaldt wird sich Catweazle versehentlich in die Gegenwart zaubern, wo er dem elfjährigen Benni (Weckauf) begegnet. Mit ihm macht sich der Magier aus dem Mittelalter auf die Suche nach seinem Druidenstab, denn nur dieser kann ihn in seine Zeit zurückbringen.

Waalkes umgibt sich für das Projekt mit Vertrauten: Mit Regisseur Unterwaldt arbeitete der Komiker bereits unter anderem in zwei "7 Zwerge"-Filmen zusammen; das Drehbuch für das "Catweazle"-Remake verfasste er zusammen mit Bernd Eilert, schon seit den Achtzigern Autor von Otto-Gags, sowie dem Komödien-Spezialisten Claudius Pläging. Die Verleihfirma Tobis will den Film zu Weihnachten 2020 ins Kino bringen.

Weiter gab die FFA bekannt, dass Schauspieler Daniel Brühl mit "Nebenan" sein Regiedebüt geben wird. Das Drehbuch liefert der Schriftsteller Daniel Kehlmann. Zusammen mit Peter Kurth werde Brühl in der "schwarzen Komödie über die Extreme unterschiedlicher Lebenssituationen" auch vor der Kamera stehen. Die FFA fördert den Film mit 420.000 Euro. Brühl ist ab 14. Dezember in dem Familiendrama "My Zoe" (Regie: Julie Delpy) zu sehen. Er spielt darin einen Mediziner, der ein totes Mädchen klonen soll, weil die Mutter sich nicht mit dem Tod ihrer Tochter abfinden kann.

Eine Drehbuchförderung in Höhe von 25.000 Euro erhält die Autorin Catharina Jung, die an der Verfilmung von Dörte Hansens Bestseller "Mittagsstunde" arbeitet. Emily Atef, die im vergangenen Jahr mit ihrer Romy-Schneider-Hommage "3 Tage in Quiberon" für Aufsehen sorgte, erhält für die Fortentwicklung ihres Drehbuches von Daniela Kriens Roman "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" 75.000 Euro.