Der israelische Schauspieler Chaim Topol ist tot. Der vor allem für seine Rolle des Milchmanns Tewje in dem Musikfilm »Anatevka« (1971, Originaltitel: »Fiddler on the roof«) bekannt gewordene Künstler starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in seiner Geburtsstadt Tel Aviv, wie eine Sprecherin des israelischen Kulturministeriums bestätigte. Er verkörperte die Rolle in dem Broadway-Hit auch auf der Bühne, für die Filmversion wurde er mit dem Golden Globe ausgezeichnet.