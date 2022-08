Eine wiederkehrende Rolle hatte Dean in der DC-Comic-Verfilmungsserie »Black Lightning«, die von 2018 bis 2021 auf dem US-Sender CW zu sehen war.

Charline Dean Kriek wurde in Kapstadt geboren, wo sie auch aufwuchs. Schon als Kind begann sie zu modeln, hatte in den folgenden Jahren zahlreiche Auftritte auf Laufstegen und Magazintitelseiten. 2009 überlebte sie einen schweren Autounfall.

2010 hatte sie ihr Schauspieldebüt in »Spud«, der Verfilmung eines südafrikanischen Internatsromans, in der sie an der Seite von Troye Sivan und John Cleese zu sehen war. Auch in einem Sequel von 2013 spielte Dean mit.