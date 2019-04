Doku über Christo-Projekt Erlösung auf Pontons

Alles schwankt so unbeständig. Wasser und Wetterlage verändern sich ebenso unvorhersehbar wie die Computertechnik und das Wohlwollen der Behörden, die die monumentalen Spektakel des weltbekannten Künstlers Christo genehmigen müssen. Die Nerven liegen blank. Nur noch wenige Tage verbleiben bis zur Eröffnung der Floating Piers - der schwimmenden Stege im italienischen Iseosee, mittels derer im Sommer 2016 mehr als eine Million Menschen übers Wasser liefen.

Und auch der Gemütszustand der Hauptperson ist so wechselhaft wie die Niederschlagsmenge in den italienischen Alpen. Christo, einer der berühmtesten Künstler seiner Generation, kann sich wie ein Kind freuen, wenn seine aufwändigen Projekte voranschreiten. "Schaut nur! Schaut!" ruft er immer wieder begeistert. Er widmet sich so bedingungslos seinen Mega-Installationen, dass ihm kaum Zeit bleibt, etwas zu essen oder sich hinzusetzen. "Künstler sein ist kein Beruf. Man hat keine festen Arbeitszeiten", erklärt Christo. "Du bist keine Sekunde nicht Künstler."

Doch wenn die Dinge gegen seinen Willen verlaufen, kann Christo äußerst ungehalten und störrisch werden. "Das ist alles Quatsch hier", brüllt er seinen Neffen Vladimir Yavachev an, "Totaler Quatsch! Es funktioniert nicht!". Vladimir hat seit dem Tod von Christos Frau Jeanne-Claude 2009 deren Rolle eingenommen. Er ist der Organisator, er behält den Überblick, ist Stichwortgeber bei Auftritten Christos und dessen beruhigender Anker im Iseosee.

"Christo - Walking On Water"

USA, Italien 2018

Regie: Andrey Paounov

Darsteller: Christo

Verleih: Alamode Film

Länge: 105 Minuten

FSK: ab 0 Jahren freigegeben

Start: 11. April 2019

"Niemand braucht unsere Projekte"

Was hinter den Kulissen von Christos Großprojekten passiert, wie besessen er arbeitet und plant, welche Hindernisse das Christo-Team überwinden muss - davon erzählt nun der Dokumentarfilm "Christo - Walking on Water". 700 Stunden lang begleitete die Kamera den Künstler und seine 500 Helfer bei der Planung und dem Zusammenbau der 220.000 mit leuchtend orangefarbenem Stoff bezogenen Plastikwürfel. Drei Kilometer maßen die Piers zu den Inseln Monte Isola und San Paolo.

Der Filmtitel spielt nicht umsonst auf eine Erlöserfigur an. Es gehört schon viel Wahnsinn und Idealismus dazu, eine Landschaft so gigantisch zu verändern. Und Christos Projekte - sei es die verhüllte Küste Australiens, die 7000 Tore im New Yorker Central Park oder der eingepackte Reichstag in Berlin - mobilisieren Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu Christo-Happenings. "Unsere Projekte sind nutzlos, das lässt sie noch absurder wirken. Niemand braucht sie, nur Jeanne-Claude und ich brauchten sie.", sagte Christo im SPIEGEL-Gespräch.

Von Floating Piers sprachen Christo und seine Frau schon seit 1969, sie stellten auch Anträge in Japan und Argentinien, doch einzig die Bürgermeisterin von Sulzano in der Lombardei genehmigte das Projekt. "Schaut nur! Diese Berge bildeten den Hintergrund für die 'Mona Lisa'!", ruft Christo begeistert, als er über die ersten auf dem Wasser zusammengeschraubten Plastikwürfel schreitet. "It's fucking awesome!", schreit Neffe Vladimir in den Wind. Es ist wirklich unmöglich, von der Erhabenheit der Installation vor Alpenpanorama nicht ergriffen zu sein. Das spüren jetzt sogar diejenigen, die nicht selbst übers Wasser laufen konnten, sondern im Kino das Spektakel nachfühlen.

Bei der Eröffnung wird es dramatisch

Weil das Ziel so groß und klar ist, kommt der Film ohne Erzählstimme aus. Er zeigt Christo in Momenten der inneren Einkehr, wie er etwa die vielen Vorstudien zeichnet, mit deren Verkauf er das 15-Millionen-Projekt aus eigener Tasche finanziert. Die Kamera ist bei enthusiastischen Auftritten dabei und auch bei endlosen Behördengängen, wenn Christo und Vladimir vor Erschöpfung die Augen zufallen.

Im Video: Der Trailer zu "Christo - Walking on Water":

Video Alamode

Und er zeigt die dramatischen Momente: Als die Floating Piers am 16. Juni 2016 eröffneten, wurden sie von Besuchern regelrecht erstürmt. Schon am zweiten Tag wandelten 55.000 Besucher über die schwankenden Stege ohne Brüstung, bald wurde ein kleines Mädchen vermisst. Obwohl Christo davor gewarnt hatte, dass die Pontons nicht unbegrenzt tragen würden, hatte die Präfektur die Besucherzahl nicht reguliert. Christo drohte mit dem Abbruch des Projektes, würden die Behörden nicht eingreifen.

Bis zum Schluss spart sich Regisseur Andrey Paounov für seine ruhige und dennoch spannungsreiche Dokumentation die Vogelperspektive aus dem Helikopter auf. Endlich ist das zu sehen, was Christo im Film immer wieder zeichnet. Daneben das strahlende Gesicht des 81-Jährigen: Voller Energie, Begeisterung, Kompromisslosigkeit. Beides ein berührender Anblick.