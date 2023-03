Ein gewisser Nachahmungseffekt ist natürlich auch ohne Challenge denkbar, wenn erst mal ein neues Ventil für altersspezifischen Krawall in der Welt ist. Die Chefin des Kinoverbands rügte: »Wir empfinden das als einen aggressiven Akt. Wir finden das auch nicht lustig.« Manche Kinos sagten bereits Vorführungen von »Creed III« ab, andere setzten die Altersbeschränkung hoch oder buchten Security; in Bremen setzt ein Kino eine finanzielle Hürde: der Freizeitgutschein, der von der Stadt an alle Jugendlichen vergeben wurde, darf nicht mehr für den Boxfilm eingesetzt werden.

Vielleicht ist der Hype aber auch schneller vorbei als man denkt, weil die Bilder, die Kinoleute auf TikTok vom eingesauten Saal nach »Creed III« zeigen, so abschreckend wirken. Das hat diese neue Form des Mitmachkinos nämlich mit früheren gemein: Ob es die Papierkügelchen bei der »Feuerzangenbowle« sind oder der Reis in der »Rocky Horror Picture Show« – am Ende muss das Reinigungspersonal das »Erlebnis Kino« verkraften.