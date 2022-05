Regisseur David Cronenberg in Cannes Welche Verbrechen wird die Zukunft an uns begehen?

Kindsmord und Organentnahmen als Kunst: Mit seinem dystopischen Film »Crimes of the Future« wollte David Cronenberg in Cannes provozieren. Am Ende war der Horror-Altmeister selbst am meisten geschockt.

Aus Cannes berichtet Hannah Pilarczyk