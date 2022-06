Auch bei vielen Menschen in der türkischen Community in Deutschland ist Arkın beliebter Filmheld, dessen Abenteuer etwa bei gemeinsamen Familienabenden liefen. Der Schriftsteller Feridun Zaimoglu erinnerte sich einmal, dass sein Vater besonders für »jene Hauwegfilme mit Cüneyt Arkın in der Hauptrolle« schwärmte. 2007 spielte Arkın in der erfolgreichen Teenagerkomödie »Cilgin dersane« mit, die in Deutschland auch unter dem Titel »Coole Schule« lief.