Dakota Johnson über »Fifty Shades of Grey«-Dreh »Psychotisch« und »immer ein Kampf«

Sie habe eigentlich unterschrieben, um eine ganz andere Version des Filmes zu machen – in einem Interview mit der »Vanity Fair« ist Schauspielerin Dakota Johnson mit der Verfilmung der Bestseller-Trilogie »Shades of Grey« sowie deren Autorin EL James hart ins Gericht gegangen. »Ich war nicht in der Lage, jemals wahrheitsgemäß darüber zu sprechen, weil man einen Film auf die richtige Art und Weise promoten will«, so die Schauspielerin. Aber die Dreharbeiten seien »einfach zu etwas Verrücktem« geworden.