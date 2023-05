Damien Chazelle, Sohn eines französischen Informatikers und einer kanadischen Historikerin, eröffnete nach »La La Land« auch 2018 das Festival in Venedig mit seinem Film »First Man«. Die Filme, über die die Jury zu befinden hat, sollen im Juli bekannt gemacht werden. 2022 vergab die Jury, der die Schauspielerin Julianne Moore vorsaß, den Goldenen Löwen an den Dokumentarfilm »All the Beauty and the Bloodshed« von Laura Poitras.