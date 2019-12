"Mondsüchtig", "Do the Right Thing" Schauspieler Danny Aiello ist tot

Als fünftes von sechs Kindern in eine New Yorker Familie mit italienischen Wurzeln geboren, war Danny Aiello - fast muss man sagen: selbstverständlich - in einer kleinen Rolle als Mafioso in "Der Pate 2" zu sehen. Schauspielerei schien zu dieser Zeit noch einer von vielen Jobs zu sein, die Aiello in seinem Leben anging, zuvor war er schon Türsteher gewesen und hatte für die Greyhound Busgesellschaft gearbeitet.

Doch im Laufe der Siebzigerjahre ergatterte Aiello immer wieder kleinere Auftritte in Filmen und hatte seinen Durchbruch zu prominenteren Nebenrollen in dem in der Bronx spielenden Polizeifilm "Fort Apache" 1981 mit Paul Newman als Star. 1984 war er in Sergio Leones "Es war einmal in Amerika" zu sehen, 1985 in Woody Allens "Purple Rose of Cairo. Im Musikvideo zu "Papa Don't Preach" von Madonna spielte er den Vater.

In Erinnerung blieb Aiellos Auftritt in "Mondsüchtig" (1987), wo er der von Cher gespielten Witwe auf Knien einen Hochzeitsantrag macht. Das Jahrzehnt endete mit einer seiner stärksten Nebenrollen: In Spike Lees "Do the Right Thing" (1989) war sein Pizzabäcker Sal, "der typische nette Rassist von nebenan, der die Schwarzen mag, soweit er sie persönlich kennt" ("taz"). Die Rolle brachte ihm eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Supporting Actor" ein.

Eine seiner wenigen Hauptrollen hatte Aiello 1992 in "Jack Ruby - Im Netz der Mafia", als er den Mann spielte, der John F. Kennedys Mörder erschoss. Ansonsten standen die Chancen in den Neunzigerjahren gut, dass ein nicht ganz schlanker Mann mittleren Alters in Hollywood-Filmen von Danny Aiello gespielt würde - manchmal, wie in Robert Altmans "Prêt-à-Porter" (1994), auch in pinken Frauenkleidern. Oder, wie in "Hudson Hawk" (1991), auch zusammen mit Bruce Willis singend.

In "City Hall" spielte er so eindrucksvoll den korrupten Brooklyner Bezirkspolitiker Frank Anselmo, dass ihn Rudolph Giuliani in einem SPIEGEL-Gespräch zitierte. Ein Kreis schloss sich, als Aiello im Dreiteiler "Der Letzte Pate" nach Mario Puzo 1996 den Mafiaboss gab.

Wie mehrere US-Medien unter Bezug auf ihn vertretende Agenturen berichten, ist Danny Aiello am Donnerstagabend in New Jersey gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.