Ein neu restaurierter Konzertfilm von David Bowie hat genau 50 Jahre nach der Aufzeichnung in London am selben Ort seine Premiere gefeiert. »Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture« wurde am Montagabend vor geladenen Gästen und Fans im Eventim Apollo gezeigt. In der Konzerthalle, die früher als Hammersmith Odeon bekannt war, hatte Bowie am 3. Juli 1973 das historische letzte Konzert unter seinem Alias Ziggy Stardust mit der Band Spiders From Mars gegeben. Ein Trailer des Films gibt es hier bei YouTube zu sehen: