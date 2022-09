Mit einem witzigen Video haben die Hollywood-Stars Ryan Reynolds, 45, und Hugh Jackman, 53, einen Auftritt von Wolverine in »Deadpool 3« verkündet. In dem Clip lamentiert Reynolds, dass er nun schon lange an der »Deadpool«-Fortsetzung arbeiten würde, aber einfach keine guten Einfälle habe. »Aber wir hatten eine Idee«, sagt Reynolds in die Kamera, während hinter ihm Jackman durchs Bild läuft: »Hey, Hugh, willst du noch einmal Wolverine spielen?«. »Na klar, Ryan«, so die knappe Antwort.