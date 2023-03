Offenbar wurden die Pferde von dem Unternehmen The Devil's Horsemen zur Verfügung gestellt. Die Devil's Horsemen haben laut ihrer Website mit einer Vielzahl von Filmproduktionen zusammengearbeitet, darunter auch »Game of Thrones«. Es sei das erste Mal in 50 Jahren, dass ein Tier in Diensten des Unternehmens am Set ums Leben gekommen sei, berichtet der »Hollywood Reporter« .

Für die Tierschützerinnen und Tierschützer von Peta ist es allerdings ein Tod zu viel, denn es gebe schließlich Alternativen. Die Produzierenden hätten CGI einsetzen können – computergenerierte Bilder also – »und andere humane Methoden, mit denen man keine verletzlichen Pferde am Set in den Tod scheuchen müsste«, so Peta-Vize Lange in einem Statement ihrer Organisation .