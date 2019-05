"Der Name der Rose" als Serie Der Trailer zum Buch, siebenstündig

Vielleicht sollte man, wenn's denn unbedingt sein muss, Umberto Ecos "Der Name der Rose" beizeiten für ein Computerspiel adaptieren - mit einer VR-Brille auf der Nase in Sandalen durch den Schnee stapfen, sich in alten Gemäuern verlieren und mit dem Abt des Klosters darüber diskutieren, was uns der Abdruck von Hufen über das Wesen des Universums verrät.

Denn der zweite Versuch, den unwahrscheinlichen Besteller des italienischen Semiotikers in eine TV-Serie zu verwandeln, scheitert an den gleichen Problemen wie die Verfilmung fürs Kino 1986.

Jean-Jacques Annaud setzte damals ganz auf Schauwerte. Die düstere Abtei. Ahnungsvolle Gesichter im Kerzenschein. Sean Connery. Wer mordet? Was verbirgt sich in der Bibliothek?

Der Kinofilm reduzierte die Handlung um William von Baskerville, diesen frommen Sherlock Holmes des 14. Jahrhunderts, ganz auf die Detektivgeschichte, die sie im Kern auch ist. Die Kritik daran, auch von Eco selbst, war so einleuchtend wie wohlfeil: An die mäandernde Komplexität der literarischen Vorlage reicht die Verfilmung nicht heran.

John Turturros persönliches Anliegen

Eine TV-Variante hat den Vorteil, sich nicht auf 126 Minuten beschränken zu müssen. Die deutsch-italienische Koproduktion nimmt sich dagegen knapp sieben Stunden, um das gebildete Rate- und Ränkespiel vor historischer Kulisse aufs Luxuriöseste zu entfalten. Mehr Zeit also, den theologischen Diskussionen und philosophischen Exkurse des Buches zu folgen.

Das Herz dieses ambitionierten Unternehmens ist John Turturro. Dem US-Schauspieler ("Die Farbe des Geldes", "Barton Fink", "Transformers") war das Projekt ein persönliches Anliegen. Er zeichnet als einer von vier Drehbuchautoren verantwortlich, und er gibt einen - im Vergleich zu Sean Connery - besseren, weil präziseren William von Baskerville.

Turturro ist auch der größte Schauwert der Serie. Inzwischen hat das Publikum den Anspruch, im künstlich erzeugten Mittelalter regelrecht spazieren gehen zu können, um sich alles in Ruhe anzuschauen. In "Der Name der Rose" begegnet uns hingegen noch einmal der alte Trick, "das alte Florenz" oder "die unheimliche Abtei" nur so kurz zu zeigen, dass die Schwächen der CGI nicht allzu sehr ins Gewicht fallen.

Aktuelle Bezüge dürfen mitgelesen werden

Bei einem geschätzten Budget von nur rund 25 Millionen Euro wirken eben auch große Schlachten eher wie Scharmützel im Wald. Für die Sehgewohnheiten des Netflix-Publikums ist das zu wenig. Hier ist die klassische Fernsehproduktion - auch wenn sie sich, wie hier, international aufspreizt und in mehr als 130 Länder verkauft wurde - rein visuell hoffnungslos im Hintertreffen.

Umso liebevoller ist der theologische und historische Kontext in Szene gesetzt. Spürbar werden die brüderlichen Spannungen zwischen Franziskanern und Benediktinern, der absolutistische Anspruch des Heiligen Stuhls (Rupert Everett als Inquisitor), der Konflikt kirchlicher mit weltlicher Macht, das Schroffe und Dekadente - und die Suche nach der Wahrheit. Aktuelle Bezüge dürfen mitgelesen werden, wenn etwa William von Baskerville darüber referiert, in dieser Welt leiteten "Blinde andere Blinde an den Rand des Abgrunds".

In der Verfilmung von 1986 ist die Rose nur ein sogenannter MacGuffin - ein beliebiges Objekt zur Erzeugung von Spannung, auch erotischer, aber ohne Einfluss auf die eigentliche Handlung. 2019 hat sich nur die Anzahl der Frauen erhöht, nicht aber ihr Stellenwert (als Opfer). Auch hier bleibt "Der Name der Rose" sowohl dem Roman als auch den historischen Realitäten treu ergeben.

Werktreue wird zum Fallstrick

Bei ihrem kurzweiligen Abwandern der verschlungenen Pfade des Plots also kann man der Serie durchaus folgen - und sei es auch nur als Abklingbecken für den "Game of Thrones"-Entzug. Selbst die paritätische Unsitte, dass internationale Produktionen auch international besetzt sein müssen (Sebastian Koch fürs deutsche Publikum), gereicht der Serie ausnahmsweise nicht zum Nachteil. Es hockten halt damals und dort auch wirklich Bayern, Briten, Lombarden und Okzitanier beisammen.

Wenn "Der Name der Rose" ein fundamentales Problem hat, dann ist das paradoxerweise gerade seine Länge. Das serielle Ausmären entbindet nur scheinbar von der filmischen Pflicht zum Weglassen und Konzentrieren. Je mehr die Serie sich der Dichte und Komplexität ihrer Vorlage annähert, umso konventioneller - und damit obsoleter - wird sie. Werktreue wird hier zum Fallstrick.

Sieben Stunden vor dem Bildschirm mögen bequemer sein als sieben Stunden mit dem Roman. Dennoch ist auch diese Variante von "Der Name der Rose" im Grunde nicht mehr als ein weiterer Trailer für ein Buch, das seinerseits auf eine ganze Bibliothek verweist, von Arthur Conan Doyle bis Aristoteles.

"Der Name der Rose" läuft ab dem 24. Mai immer freitags auf Sky 1, beim Streamingdienst Sky Ticket sind gleich alle acht Folgen zu sehen.