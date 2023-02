»Der Soldat James Ryan«-Schauspieler »Keine Hoffnung« für Tom Sizemore nach Schlaganfall und Hirnaneurysma

Sizemore brach am 18. Februar in seinem Haus in Los Angeles zusammen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort diagnostizierten die Ärzte ein Hirnaneurysma in Folge eines Schlaganfalls, den er erlitten hatte. Seither befindet sich Sizemore in einem kritischen Zustand und liegt auf der Intensivstation im Koma.