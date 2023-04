Der Animationsfilm war in den deutschen Kinos bereits am Mittwoch vor Ostern angelaufen; 260.000 verkaufte Tickets bedeuteten nach Angaben des Fachmagazins »Blickpunkt:Film« den erfolgreichsten Starttag im laufenden Jahrzehnt. Von Donnerstag an kamen übers Osterwochenende noch weitere 950.000 Kartenverkäufe hinzu – 9,7 Millionen Euro Umsatz in 672 Kinos, merkt das Branchenblatt an. Es sei das beste Startwochenende des Jahres und das drittbeste Startwochenende in diesem Jahrzehnt.