Nach Kritik am Auswahlverfahren wird der Weg zum Deutschen Filmpreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche, geändert. Künftig soll mit der umstrittenen Vorauswahl eine der bisher drei Stufen zu den begehrten Lolas wegfallen, wie die Deutsche Filmakademie am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der nächste Deutsche Filmpreis soll am 3. Mai 2024 in Berlin verliehen werden.