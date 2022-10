Der gebürtige Nordire Neeson (»Schindlers Liste«) hatte zuletzt vor allem Action-Rollen gespielt, etwa mit der »96 Hours«-Trilogie und in Filmen wie »Run All Night«, »Men in Black: International« und »Blacklight«. Details zur Handlung sowie ein Zeitplan für die Produktion und ein Erscheinungsdatum sind noch nicht bekannt.