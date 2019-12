Brasilianischer Oscar-Beitrag Voller Sehnsüchte

Der üppig inszenierte Prolog im Regelwald nahe einer felsigen Küste ist eine Miniatur, die den gesamten, knapp zweieinhalb stündigen Film in sich birgt: Zunächst stromert die Kamera mit den schäkernden Schwestern Guida und Eurídice durch die wild wuchernde Vegetation. Dann kippt die Stimmung, die Montage springt in unterschiedliche Einstellungsgrößen, die Schwestern verlieren sich im Dickicht des Dschungels. Beunruhigend verhallen ihre Rufe im Wald. Im aufziehenden Nebel materialisiert sich der Filmtitel in knalligem Rot.

Inspiriert von Martha Batalhas Roman "Die vielen Talente der Schwestern Gusmão" erzählt Karim Aïnouz ("Praia do Futuro", "Zentralflughafen THF") die Geschichte zweier ungleicher Schwestern im Brasilien der Fünfzigerjahre. Beide sind voller Sehnsüchte: die zurückhaltende Eurídice (Carol Duarte) möchte Konzertpianistin werden, die aufmüpfig übermütige Guida (Julia Stockler) träumt von Liebe und Freiheit.

Kein Platz für Wünsche

Doch in der restriktiven Enge einer patriarchalen Gesellschaft ist kein Platz für solcherlei Wünsche. Guida wird - nachdem sie mit einem Matrosen nach Griechenland durchbrannte und Monate später schwanger und ohne Mann zurückkehrt - von ihrem Vater verstoßen. Eurídice wird an den Sohn eines Geschäftspartners verheiratet. Unwissentlich leben beide Schwestern fortan parallel in verschiedenen Teilen derselben Stadt.

Verbunden sind die beiden Erzählstränge durch sehnsuchtsvolle, nicht zugestellte Briefe, in denen Guida und Eurídice ihr Schicksal beschreiben, gegen Bevormundung aufbegehren und um Selbstbestimmung ringen. Mittels ihrer Briefe spannt der Film einen großen erzählerischen Bogen, überbrückt Monate und Jahre.

Dabei zeigen Aïnouz und seine Schnittmeisterin Heike Parplies nur geringes Interesse an konventionellen Verknüpfungen. Präzise nutzen sie die datierten Briefe und die detailverliebte Ausstattung, um zu markieren, was die elliptischen Episoden auslassen. So folgt der Film den Genregesetzen des Melodrams und dessen spezifischer Zeitlichkeit - einer Struktur der Verspätung und Nachträglichkeit. Immer wieder geht es um Briefe, die zu spät kommen, die sich verpassen, die nicht zur Adressatin finden.

Auch sonst bietet "Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão" vieles, was zu einem opulenten Melodram dazu gehört: ein Begehren, das sich auf unerreichbare Ziele richtet, expressive Schauspielerinnen mit großen Gefühlen und familiären Konflikten, abrupte Intensitätswechsel und eine melancholisch grundierte Affektökonomie, die durch klassische Klaviermusik vorangetrieben wird - von Bach über Chopin zu Grieg erklingen Melodien in Moll.

"Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão"

Originaltitel: "A Vida Invisível"

Brasilien, Deutschland 2019

Regie: Karim Aïnouz

Drehbuch: Murilo Hauser nach dem Roman von Martha Batalha

Darsteller: Carol Duarte, Julia Stockler, Gregorio Duvivier, Bárbara Santos, Flávia Gusmão, Maria Manoella

Produktion: RT Features, Pola Pandora Filmproduktions GmbH, Sony Pictures, Canal Brasil

Verleih: Piffl

Länge: 140 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Start: 26. Dezember 2019

Anhand der Musik offenbaren sich allerdings einige Schwächen in Aïnouz' Opulenz. Obwohl die Musik aus der Erzählung heraus motiviert ist und elegante Tonbrücken zwischen einzelnen Szenen herstellt, wirkt sie oft überdeterminiert - wie auch Motive und Montage vereinzelt zu Verkitschungen neigen: Ein Klavier wird entzündet und steht lichterloh in Flammen; Slow-Motion-Tanzszenen mit Guida blitzen auf, während Eurídice ihre Klavieraufnahmeprüfung ablegt.

Von solchen Zuspitzungen abgesehen, die sich auf der erzählerischen Ebene auch in der Verschärfung der Geschlechter- und Generationenkonflikte finden, wirken die von Kamerafrau Hélène Louvart aufgenommenen Farben lebendig und organisch. Ihre Bilder strahlen leuchtend, goldenes Gegenlicht zaubert flirrende Reflexe auf die Linse.

Immer wieder operiert sie auch mit partiellen Unschärfen - nicht zuletzt um väterliche Autoritäten und Abhängigkeiten ins Bild setzen: Bei einem Arztbesuch wird Eurídice eine bipolare Affektstörung attestiert. Durch Unschärfe verliert sie im Bildhintergrund ihre Umrisse und wird seltsam schemenhaft; wohingegen ihr Ehemann bildmächtig und klar konturiert den Vordergrund dominiert und mit dem Arzt die Krankheit seiner Ehefrau verhandelt - ohne dass Eurídice zu Wort käme.

Im Video: Der Trailer zu "Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão"

Video Piffl Medien

Überhaupt zeigt der Film eine ganze Reihe von kleinen Unfällen und Abwesenheiten, von Zerwürfnissen und Misstönen: eine Hochzeitsnacht voller Unerfahrenheit und Ungeschicklichkeit, eine missglückte Reisepassbewilligung, die nur mit der Einwilligung des Vaters gestattet wird, einen elektronischen Score, der unterschwellig Dissonanzen produziert. Es wird nicht gespart mit dem Ausstellen subjektiven Unglücks und gesellschaftlicher Unerträglichkeiten, kaum findet man hier ungebrochene Figuren.

Auch der Schluss ist zwiespältig: Im Sinne der Mechanik des Melodrams ist es schon too late, wieder ist die Anerkennung eine nachträgliche. Aber sie spendet trotzdem Trost und Tränen.