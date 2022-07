Der zwischenzeitlich erfolgreichste Film der Kinogeschichte soll nicht das Ende der Superhelden-Geschichte gewesen sein: Disney hat die Produktion von zwei weiteren Marvel-Filmen der »Avengers«-Reihe angekündigt. »Avengers: The Kang Dynasty« und »Avengers: Secret Wars« sollen 2025 in die Kinos kommen, wie der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige, am Samstag auf der Comicmesse Comic-Con in San Diego verkündete.