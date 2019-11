"The Shining"-Fortsetzungsfilm Stanley Kubrick vor Augen, Stephen King im Herzen

Das Dreirad, das über die endlosen Flure des Overlook Hotel rumpelt. Die unheimlichen Zwillinge. Der dramatische Showdown auf der Treppe des Colorado Room. Eine ganze Handvoll Szenen aus Stanley Kubricks legendärer Stephen-King-Verfilmung "The Shining" hat der Regisseur Mike Flanagan für seine Adaption von Kings Fortsetzung "Doctor Sleep" nachempfunden. Aber was zunächst wie ein Sakrileg wirken mag, das verwandelt Flanagan in ein überraschendes Filmvergnügen, welches nichts weniger beansprucht als das Zerwürfnis zwischen Stephen King, dem Autor der Buchvorlage, und Stanley Kubrick, dem Autor der Kinoadaption, zu überwinden.

"The Shining", das Buch um den mit übernatürlicher Wahrnehmung ausgestatteten fünfjährigen Danny Torrance und seinen neuerdings trockenen Vater Jack, der sich nach dem Rauswurf an einer Schule als Winter-Hauswart des einsamen Overlook Hotel über Wasser zu halten hofft, wurde von Kubrick 1980 verfilmt - sehr zum Ärger von King. Denn Kubrick hatte ein von King verfasstes Drehbuch verworfen und gegen dessen Wunsch Jack Nicholson in der Hauptrolle besetzt.

King hasste den Film. Er bezeichnete ihn als "schönen großen Cadillac ohne Motor unter der Haube", und befand Film-Mutter Torrance, gespielt von Shelley Duvall, sei "eine der frauenfeindlichsten Figuren, die je im Kino aufgetreten sind."

Nein, sagt im Interview Regisseur Mike Flanagan, den Horror-Fans für seine Stephen-King-Adaption "Gerald's Game" und für die Netflix-Serie "The Haunting of Hill House" schätzen, es sei natürlich keine gute Idee, den Versuch einer Versöhnung zwischen zwei Großmeistern der Popkultur zu unternehmen. Aber anders habe er sich dem Projekt schlicht nicht nähern können.

Flanagan sitzt in einer Suite des London West Hollywood Hotel am Sunset Boulevard und erzählt, dass Kubricks Film, den er einst "viel zu jung" gesehen hätte, einen enormen Eindruck bei ihm hinterließ. Erst viel später las er Kings Romanvorlage - und war überrascht, wie sehr sich die Geschichten voneinander unterschieden. "Für jemanden, der sowohl King als auch Kubrick vergötterte, schmerzte das ein bisschen", so Flanagan.

Im Video: Ewan McGregor und Rebecca Ferguson über "Doctor Sleep"

Video SPIEGEL ONLINE

2013 ließ Stephen King der Geschichte um die Familie Torrance und das Overlook mit "Doctor Sleep" eine Fortsetzung folgen: Sie nimmt den Faden vierzig Jahre nach den Ereignissen in dem eingeschneiten Hotel wieder auf. Danny ist, wie einst sein Vater Jack, Alkoholiker und steht in einem Hospiz mit seiner übersinnlichen Begabung sterbenden Menschen zur Seite. Der "Notruf" eines ebenfalls mit dem "shine" ausgestatteten jungen Mädchens namens Abra (Kyleigh Curran) zwingt ihn, sich dem eigenen Trauma zu stellen.

Flanagan beschreibt seine Lektüre des Nachfolge-Romans als "schizophrene Erfahrung: Ich lese Stephen King, finde toll, was er mit Danny Torrance macht - aber alle Bilder in meinem Kopf sind Kubrick-Bilder!" Und so tat sich ihm die Gelegenheit auf, einen "Nachfahren" von "The Shining" zu schaffen, "der King und Kubrick als Eltern hat." Er hat außerdem Kings Segen. "Ohne seine Zustimmung", sagt Flanagan, "hätte ich den Film nicht gemacht."

Ewan McGregor spielt den erwachsenen Danny Torrance - obwohl auch er das Ganze zunächst für "keine gute Idee" hielt. Im Angesicht einer Filmlandschaft, die sich zur Risikominimierung immer stärker auf Fortsetzungen, Neuauflagen und Vorgeschichten stützt, ging McGregor davon aus, dass da jemand mit einem Sequel von Kubricks Horror-Klassikers Kasse machen wollte. "Erst als mir klar wurde, dass es Stephen King selbst war, der diese Geschichte weiterführte, dachte ich mir: fair enough."

"Doctor Sleeps Erwachen"

USA, UK 2019

Regie: Mike Flanagan

Drehbuch: Mike Flanagan, basierend auf dem Buch von Stephen King

Darsteller: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran

Produktion: Warner Bros., Intrepid Pictures, Vertigo Entertainment

Verleih: Warner Bros.

Länge: 152 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Start: 21. November 2019

Aber erst das Gespräch mit Flanagan überzeugte ihn gänzlich. "Es gab hier offenbar Raum, um jenseits des puren Grusels etwas zu thematisieren", sagt er. "'The Shining' war die Story eines Alkoholikers, Jack, und diese ist die von Danny, der mit einem alkoholischen Vater aufwuchs." Dass ihn der Stoff reizte, hat auch mit seinen eigenen Erfahrungen zu tun: In ihrem Herzen sei dies eine Geschichte um den Kampf gegen die Sucht, findet McGregor, der selbst vor fast zwanzig Jahren dem Alkohol entsagte. "Ich glaube zwar nicht, dass Alkoholiker schlechte Menschen sind und nüchterne Leute gute. Aber es geht schon darum, seine Dämonen zu zähmen."

Von einer sonderbaren Sucht sind auch die Antagonisten von "Dr. Sleep" besessen: Ein Hippie-Trupp unter Anführung von Rose The Hat (Rebecca Ferguson, die McGregor glatt die Schau stiehlt) berauscht sich hier an der Todesangst übersinnlich begabter Kinder. Danny ist bald selbst in den Kampf gegen die langlebigen Vampire verwickelt, und der Showdown zeichnet sich in eben jenem Overlook Hotel ab, das Schauplatz von "The Shining" war.

Im Video: Der Trailer zu "Doctor Sleeps Erwachen"

Video Warner Bros.

Flanagan verwebt die Widersprüche zwischen Kings Ursprungsroman und Kubricks Verfilmung (Fans werden sich erinnern, dass am Romanende das Hotel in Schutt und Asche lag) erstaunlich elegant. An manchen Stellen wird der Umgang mit dem Originalstoff - das Kubrick-Estate stellte Flanagan die Blaupausen des Overlook Hotels sowie einiges Original-Material zur Verfügung - unter Fans nicht nur Zustimmung finden. Aber Flanagan gelingt sein Unterfangen über weite Strecken überraschend gut, sowohl erzählerisch als auch visuell.

Den Fans bietet "Doctor Sleep" zahlreiche Hommagen nicht nur an Kubricks Film sondern auch an Kings ŒBuch; Unbeleckte dürften sich von einem spannenden Horrorfilm mit denkwürdigen Figuren gut unterhalten fühlen.

In den frühen Kritiken von "The Shining", die dem Film zunächst mehrheitlich skeptisch gegenüberstanden, war mitunter von der intellektuellen Kälte die Rede, die der emotionalen Wärme von Kings Roman gegenüberstehe. Flanagan steht hier ganz auf Seiten Kings - nicht zuletzt insofern, als "Doctor Sleep" noch einem weiteren Fixpunkt von Stephen King Reverenz erweist, der Frage nämlich nach dem Tod und dem Danach.

"Ich glaube, King ist optimistisch", sagt Mike Flanagan. Und so gipfelt, wiewohl "The Shining" ein durch und durch pessimistisches Stück war, "Doctor Sleep" in einer unerwartet zuversichtlichen Note.