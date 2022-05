Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Das sogenannte Multiverse, also die Vorstellung, dass Welten nebeneinander existieren können, in denen dieselben Charaktere agieren, nur halt anders aussehen, ein anderes Geschlecht oder alternative Biografien haben, ist Marvels Schlüsselelement für dieses hyperfragmentierte, auf Reizdauerfeuer angelegte Überwältigungsnarrativ, das Marvel in dieser Phase seines sogenannten Cinematic Universe etabliert: Zuerst durfte sich Spider-Man mit Gegnern (und Wiedergängern) aus Paralleldimensionen abmühen, nach »Doctor Strange« folgt alsbald der neue »Thor«-Film, in dem eine Frau den Heldenhammer des Donnergottes zur Hand nimmt.

Mitten in der Superhelden-Hölle An der Unrundheit von »Doctor Strange in the Multiverse of Madness« zeigt sich jedoch auch, dass Marvel dieses neue Tool noch nicht vollständig unter Kontrolle hat – so wie die von Kino-Newcomerin Xochitl Gomez gespielte America Chavez, übrigens eine auch im Film queere Latina-Figur, ihre Superfähigkeit des multidimensionalen Reisens (noch) nicht beherrscht. Deshalb sucht sie in zahlreichen Welten die Hilfe von Zauberer Strange, denn sie wird von finsteren Mächten verfolgt, hinter denen sich die Magierin Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) alias The Scarlet Witch verbirgt, Marvel-Fans bekannt aus den »Avengers«-Filmen und der Mini-Serie »Wandavision«.

Sie will Chavez' Kräfte rauben, um in einer perfekteren Welt ein harmonisches Leben mit ihren zuvor nur imaginierten Söhnen verbringen zu können. Doch mit den Gesetzmäßigkeiten des Multiversums soll nicht niederträchtig herumgespielt werden, schon gar nicht auf Kosten der parallelen Existenzen – und so kommt es auf der Metaebene zum Konflikt zwischen Machtmissbrauch und -Willkür einerseits, Opferbereitschaft und Schicksalsakzeptanz andererseits. Zumindest sind das die Spuren, die das Drehbuch legt. Sie gehen im Getöse aber schnell verloren.

Dass der Film trotzdem genießbar bleibt, liegt zum einen an den Leistungen von Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen, die aus sehr wenig Spielraum erstaunlich viel Tiefe herausholen. Und an Sam Raimi. Der Genrekino-Veteran (»Evil Dead«, »Army of Darkness«) und Spider-Man-Regisseur der ersten Stunde kam erst spät zu seinem Marvel-Comeback, nachdem Scott Derrickson, der bereits den ersten »Doctor Strange«-Film gedreht hatte, wegen der berüchtigten »kreativen Differenzen« gehen musste. Einig waren sich jedoch sowohl der scheidende Derrickson als auch Produzent Kevin Feige, dass diese »Doctor Strange«-Episode die Gothic- und Gruselaspekte der Comicvorlage betonen sollte. Raimi nahm’s wörtlich – und drehte den ersten (noch einigermaßen jugendfreien) Horrorfilm des Marvel-Universums. Vor allem im letzten Akt, wenn sämtliche Stränge aus vorherigen Serien und Filmen hinreichend verknüpft sind, dreht er hinreißend frei. So duelliert sich Strange mit seinem bösen Wiedergänger in einer herrlichen »Zauberlehrling«-Szene mit magisch animierten Noten, die zu Projektilen werden – umdröhnt von Bach, Wagner und dem burlesken Score von Soundtrack-Komponist Danny Elfman. An anderer Stelle lässt er die Scarlet Witch gruselig durch ein Spiegelkabinett kraxeln und inszeniert Elizabeth Olsen in einem Tunnelgewirr blutüberströmt als Hommage an Stephen Kings »Carrie« und dem japanischen »Ringu«-Schocker.

