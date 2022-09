Regisseur Jessen zeigt in seiner Interpretation der »Mittags­stunde« die Schönheit und Kaputtheit einer herben Landwelt, in der aus Gier und Fortschrittsglauben der Baum in der Dorfmitte abgeholzt wird. Und er verlässt sich völlig zurecht auf die Kunst seines Hauptdarstellers. Eindringlich und lässig spielt Hübner einen von komplizierten Liebesverwicklungen erschöpften, mit kühlem Humor auftrumpfenden Helden. Leider dudeln hin und wieder weinerliche Popsongs durch diese sonst angenehm spröde Dorfkomödie, die das Genre des deutschen Heimatfilms smart zu neuem Leben erweckt.

Wolfgang Höbel

»Mittagsstunde«. Deutschland 2022. Regie: Lars Jessen. Buch: Dörte Hansen, Catherina Junk. Mit Charly Hübner, Hildegard Schmahl, Peter Franke. 93 Minuten.

Streaming

»A Night of Knowing Nothing« (bei Mubi)

Kann man nur im Rückblick darüber urteilen, ob ein Ereignis historisch war? In jedem Fall lässt zeitlicher Abstand das Urteil seriöser erscheinen, abgeklärter und umsichtiger. Es ist daher ein ungemein kluger Kniff, den die indische Filmemacherin Payal Kapadia in ihrem herausragenden Debütfilm »A Night of Knowing Nothing«, einem dokumentarischen Essay, anwendet. Sie erzählt vom Überfall auf die Nehru-Universität in Neu Delhi, beim dem Schlägertruppen wahllos Studierenden zusammenschlugen, ohne dass die Polizei einschritt. Zwei Jahre ist das her. Die Handy-Aufnahmen und Social-Media-Schnipsel, die es von dem Angriff gibt, hat Kapadia aber so in schwarz-weiß getaucht und bearbeitet, dass sie wie Bilder aus weit zurück liegenden Jahrzehnten aussehen.