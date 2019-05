Hollywoodlegende Doris Day gestorben

Doris Day ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Die Schauspielerin feierte ihre größten Filmerfolge im Hollywood der sechziger Jahre, sie war auch als Sängerin erfolgreich.

Day wurde 1922 im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio als Doris Mary Ann von Kappelhoff als Kind deutscher Einwanderer geboren. Weil ihr Name in den USA nur schwer über die Lippen kam, änderte sie ihn zu "Doris Day".

Ihre Karriere begann sie als Sängerin in Zusammenarbeit mit großen Jazz-Bands. Bei einer Tournee wurde sie von dem Regisseur Michael Curtiz entdeckt und 1948 erstmals bei Warner Bros. unter Vertrag genommen.

Den Tod der Schauspielerin teilte ihre Stiftung, die Doris Day Animal Foundation mit. Demnach sei sie umringt von engen Freunden in ihrem Haus in Carmel Valley, Kalifornien verstorben. Die 1978 von Doris Day gegründete Stiftung will eigenen Informationen zufolge "Tieren und denen, die sie lieben" helfen.

Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE.