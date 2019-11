Film über chinesische Einkindpolitik Vergiss die Vergangenheit nicht

Weit entfernt, fast am Horizont, findet das entscheidende Ereignis statt, das "Bis dann, mein Sohn" überschattet. In einem Panoramablick zeigt Regisseur Wang Xiaoshuai eine Seelandschaft. Auf einer Sandbank lassen sich mehrere Erwachsene erahnen, die um einen am Boden liegenden Jungen versammelt sind. Nur die Tonspur bringt die Tragik des Moments ganz nahe: Zu hören sind Eltern, die ihr einziges Kind beweinen.

Es ist einer der wenigen Momente in diesem berührenden Dreistundenepos, in dem starke Gefühle - wenn auch in großer Distanz - ganz offen ausgedrückt werden. Was jedoch typisch ist, ist die Spannung zwischen Groß und Klein, Nah und Fern, die eigentlich jede Szene von "Bis dann, mein Sohn" bestimmt. Denn Wang versucht nicht weniger, als den unvorstellbar rasanten Wandel des Riesenreichs China in den letzten vier Jahrzehnten anhand von zwei ganz gewöhnlichen Familien fassbar zu machen, die der Schicksalsschlag auf tragische Weise verbindet.

Die befreundeten Ehepaare Lijun und Yaojun und Haiyan und Yingming arbeiten beide in einer Metallfabrik im Norden Chinas. Ihre Söhne Xing und Haohao wurden am selben Tag geboren. Es sind die mittleren Achtzigerjahre, noch machen sich die Reformen Deng Xiaopings, die China den Weg in den Turbokapitalismus weisen werden, wenig bemerkbar. Anders ist es mit der 1979 eingeführten Einkindpolitik, die Einzelkinder zur Norm machte und - bis auf wenige Ausnahmen - jedes weitere Kind sanktionierte.

Diese Strafen trafen nicht nur die Familien, zeigt "Bis dann, mein Sohn" eindrücklich. Als Arbeiterin Lijun ein zweites Mal schwanger wird, wird sie von der leitenden Angestellten Haiyan zur Abtreibung gedrängt, um die ihrem Betrieb zugeteilte Geburtenquote halten zu können - bei Überschreitung hätten alle Mitarbeiter haften müssen. Als Belohnung bekommen Lijun und Yaojun in einer demütigenden Zeremonie vor der gesamten Betriebsversammlung einen Preis für Familienplanung verliehen.

Umso tragischer ist dann der Tod des jungen Xing wenige Jahre später für das Paar. Ein Tod, bei dem Haohao eine Rolle spielt - deren genaues Ausmaß erst das Ende des Films enthüllt, das im Jahr 2011 spielt. Wang erzählt die Zeitspanne mithilfe von Editor Lee Chatametikool nicht linear, so als habe das traumatische Ereignis zu Beginn die Kraft, selbst den Lauf der Zeit zu zerstören. Das macht die Orientierung in der Erzählung nicht leicht, ermöglicht es Wang aber, Ursachen und langfristige Wirkungen direkt nebeneinanderzustellen und die Änderungen in der chinesischen Gesellschaft pointierter hervorzuheben.

"Bis dann, mein Sohn"

China 2019

Regie: Wang Xiaoshuai

Drehbuch: Ah Mei, Wang Xiaoshuai

Darsteller: Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi, Roy Wang

Verleih: Piffl Medien

Länge: 185 Minuten

FSK: ab 6 Jahren

Start: 14. November 2019

Wang selbst sieht seinen Film als Anregung zu einer Art chinesischer Version von "Vergangenheitsbewältigung". In einem Kommentar zu "Bis dann, mein Sohn" schreibt er: "Ein chinesisches Sprichwort sagt: 'Schau nach vorne und vergiss die Vergangenheit.' Dieses Motto sollte in den Anfangstagen der Wirtschaftsreform die Gesellschaft motivieren, überholte Werte abzulegen und auf wirtschaftlichen Wohlstand hinzuarbeiten. Aber die Vergangenheit einer kritischen Analyse und Untersuchung zu unterziehen, ist unabdingbar, um nicht schon einmal gemachte Fehler zu wiederholen und die Zukunft aufs Spiel zu setzen."

Was Wang nicht direkt schreibt: Vergangenheitsbewältigung setzt Demokratisierung voraus. Aber man kann seinen Film, in dem seine Protagonisten hilflos den vom Parteibüro beschlossenen Marschlinien für Wirtschaft und Gesellschaft ausgeliefert sind, als indirektes Plädoyer für mehr Teilhabe an politischen Prozessen lesen. So wie er auf privater Ebene fordert, Rechenschaft abzulegen für seine Taten.

Wang hat seine Systemkritik so geschickt verpackt, dass der Film im Gegensatz zu Zhang Yimous neuem Film eine offizielle Ausfuhrgenehmigung Chinas bekommen hat und im Wettbewerb der Berlinale laufen konnte. Dort wurden die beiden Hauptdarsteller Yong Mei und Wang Jingchun mit Silbernen Bären ausgezeichnet.

Aber natürlich ist Vergangenheitsbewältigung ein ambivalenter Begriff: Das Ende von "Bis dann, mein Sohn" suggeriert, dass eine Bewältigung historischer Traumata zumindest im privaten Bereich möglich ist. Wobei die Hauptfiguren des Films ein geradezu übermenschliches Duldungsvermögen und viel guten Willen aufbringen. Wie es gesamtgesellschaftlich und mit weniger einsichtigen Akteuren aussieht, lässt Wang allerdings offen.