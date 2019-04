Filmdrama über Arbeitskampf Anführer, Aufrührer

Das Bild ist ikonisch: Laurent Amédéo im Zentrum einer Schar von Arbeitern, wetternd, und gleichwohl das Gruppengefühl aufladend. Es sind Kampfreden, die aus ihm donnern, Worte, die klingen, als hätten sie schon sehr lange darauf gewartet, erhört zu werden. Amédéo ist, das kann man durchaus so sagen, Anführer und Aufrührer.

Wen er da führt und rührt? Die über tausend Arbeiterinnen und Arbeiter umfassende Fabrikbelegschaft eines südfranzösischen Automobilzulieferers, der einem in Deutschland ansässigen Konzern namens Dimke Gruppe angehört. Jener hatte der Belegschaft versprochen, den Erhalt des Werks für die nächsten fünf Jahre zu sichern, wenn die Arbeiter einen Teil ihrer Dienstzeit unvergütet wegschufteten.

Letztere haben - ebenso zähneknirschend wie hoffnungsvoll - der deutschen Mutter in die Tasche gearbeitet und sich damit an die Vereinbarung gehalten. Der Unternehmensvorstand aus dem Nachbarland nicht. Der Betrieb sei auf dem Markt schlicht nicht mehr wettbewerbsfähig, heißt es.

Inmitten der strukturschwachen Region stehen auf einen Schlag Hunderte vor dem beruflichen Aus. "Einige von euch werden nie wieder Arbeit finden!", prophezeit Amédéo. Die Verzweiflung ist echt. Und sie wird im Laufe der Auseinandersetzung physischer, gewaltsamer.

Regisseur Stéphane Brizé sagt: "Der Film legitimiert mit Sicherheit keine Gewalt, aber er legitimiert Wut. Und vor der Wut steht das Leiden. Erst herrscht Leid, dann Wut und erst zum Schluss kommt die Gewalt." "Streik", der im Französischen "En Guerre" heißt und damit den Kriegszustand verdeutlicht, in dem sich hier befunden wird, vollzieht dabei die Rauchentwicklung nach, die dem Großbrand vorausgeht. Er greift dafür auf eine Fiktionalisierung dokumentarischer Mittel zurück - Brizé möchte keine Geschichte erzählen, sondern das Momentum einfangen.

"Streik" ist pure Gegenwart, fährt auf kurze Sicht, scheint sich ohne Weitblick auszuagieren. Auf diese Weise fängt er eine Stimmung ein, die hochemotional ist, die zwischen Sieg und Niederlage schwankt, die sich immer wieder gefährlich aufheizt und von Laurent Amédéo, verkörpert durch Vincent Lindon, in eine konsequente Richtung geformt wird. Sein Credo lautet: Nicht aufgeben, standhalten, mit vereinten Kräften ist eine Schließung abzuwenden.

"Streik"

Originaltitel: "En Guerre"

Frankreich 2018

Regie: Stéphane Brizé

Buch: Stéphane Brizé, Olivier Gorce

Darsteller: Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire, Martin Hauser, Jean Grosset, Isabelle Rufin

Produktion: Nord-Ouest Films, France 3 Cinéma

Verleih: Neue Visionen

Länge: 113 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Start: 25. April 2019

"Streik" weist nicht zufällig Parallelen zu Brizés vorletztem Film "Der Wert des Menschen" ("La loi du marché") von 2015 auf, mit dem der Franzose erstmals im Wettbewerb von Cannes vertreten war. Vincent Lindon, ausgezeichnet als bester Darsteller, trug dort den Namen Thierry Taugourdeau, und ihm war mit fünfzig Jahren bereits widerfahren, wovor sich Laurent Amédéo so fürchtet: Jobverlust inmitten der unendlichen Weiten bis zur Verrentung.

Brizé zeigte dieses Abstellgleis (von dem Taugourdeau mittels Umschulungen wieder genommen werden sollte) als einen wenig verheißungsvollen Ort. Und es scheint, als wäre es genau dieses Wissen, mit dem Amédéo wiederum in diese Schlacht zieht, bei der es um viel mehr geht als um bloße individuelle Absicherung. Amédéo verlangt die Wiederherstellung der Würde des Arbeitnehmers.

Dafür wird für das gesamte Repertoire des Arbeiterkampfes aufgefahren: Gewerkschaften treten an (und kommen sich eher in die Quere), Streikaktionen und Solidarisierungen mit anderen Werken werden organisiert ("Haltet durch, Genossen, und nehmt kein Gleitmittel, wenn ihr den Mistkerlen die Faust in den Arsch rammt.")

Natürlich gibt es auch einen Endgegner - den Vorstandsvorsitzenden der Dimke Gruppe, Martin Hauser, der, als man ihn endlich zu Gesicht bekommt, in perfektem Französisch den Schlüsselsatz des Films in die verkrampften Minen von Amédéo und Co plaudert: "Wer die Realität auf diesem Markt nicht wahrhaben will, der verlangt eigentlich, in einer anderen Welt zu leben."

Im Video: Der Trailer zu "Streik"

Video Neue Visionen

Wie fern (oder nah) diese andere Welt ist, darauf weiß auch Stéphane Brizé keine Antwort. Aber er lässt doch eine große Empathie für jenen Ausnahmezustand erkennen, in den Menschen geraten, die mehr sein wollen als "Anpassungsvariablen der Aktionäre". Die Entscheidung, "Streik", abgesehen von Vincent Lindon, ausschließlich mit Laien zu besetzen, deutet darauf hin, dass es dem Regisseur jedenfalls nicht nur um eine Erzählung geht - sondern um uns.