Auf dem Rechtemarkt der Filmfestspiele von Cannes, der 2020 nur virtuell stattfinden konnte, war das Sklavendrama »Emancipation« eines der am meisten umworbenen Projekte. »Blickpunkt:Film« berichtete seinerzeit, Apple habe »zunächst Studiokonkurrenz wie Universal, MGM und Lionsgate« aus dem Rennen geworfen und zuletzt auch noch Warner Bros. überboten. 120 Millionen Dollar sei der Kaufpreis für die Rechte an dem Film von Regisseur Antoine Fuqua (»Training Day«) am Ende gewesen – aber immerhin war ja für die Hauptrolle einer der populärsten Schauspieler überhaupt vorgesehen: der Kassengarant Will Smith.