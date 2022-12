Der Preis für die beste Komödie ging an den spanischen Film »The Good Boss« mit Javier Bardem in der Hauptrolle. Als beste Schauspielerin wurde Vicky Krieps für ihre Darstellung der österreichischen Kaiserin Elisabeth in »Corsage« ausgezeichnet. Sie war per Video zugeschaltet und sagte, sie wolle die Auszeichnung allen Frauen in der Welt widmen, die gesehen und gehört werden sollten.