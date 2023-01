»Casino Royale«-Star Eva Green kämpft vor einem britischen Gericht um ihre Millionengage für einen Film, der letztlich nicht gedreht wurde. In dem Prozess, der am Donnerstag in London begann, fordert die französische Schauspielerin, die aus dem Bond-Film von 2006 bekannt ist, von der britischen Produktionsfirma White Lantern Films ihre Gage in Höhe von einer Million Dollar.