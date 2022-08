2 / 11

Neben Bühnenengagements wirkte Hagen in circa 50 DEFA- und diversen Fernsehfilmen mit, wo die eigentlich dunkelhaarige Hagen oft in Rollen von kurvigen Blondinen schlüpfte, was ihr bald den Titel »Brigitte Bardot der DDR« einbrachte. Hier posiert sie in Moskau zusammen mit der polnischen Schauspielerin Malgozhata Vlodarska.