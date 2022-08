Ihr Theaterdebüt gab Eva-Maria Hagen 1953 am berühmten Berliner Ensemble unter der Regie von Bertolt Brecht im Stück »Katzgraben«. Breite Popularität erlangte sie 1957 dann mit der Titelrolle in der DEFA-Filmkomödie »Vergesst mir meine Traudel nicht«. In den folgenden Jahren wurde sie zu einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen der DDR und spielte neben ihren Bühnenengagements Rollen in rund 50 Fernsehfilmen.