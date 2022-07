Das liegt nicht nur an Hart. Anlass zu Ärger bietet vieles an dieser Gurke: wie lustlos das ohnehin längst nicht mehr taufrische Genre der Buddy-Komödie bemüht wird, wie unoriginell und glatt die Actionszenen inszeniert sind und dass sich ein eigentlich fantastischer Schauspieler wie Woody Harrelson nicht zu schade ist für diesen Murks.

Kevin Hart hat nun zumindest keinen Raum, künstlerisch tief zu fallen, die Hürde liegt ohnehin tief. Wer Omar Sys Darbietung in »Ziemlich beste Freunde« mit dem US-Remake vergleicht, in dem Hart seine Rolle übernahm, bekommt einen Eindruck, wie tief. Besser wird es in »The Man from Toronto« nicht: Er spielt einen glücklosen Fitnesstrainer, der durch eine Verwechslung gemeinsame Sache mit einem Auftragskiller machen muss, um seine Frau wiederzusehen.

Größtenteils lösen sich in seinen Szenen Hampeleien mit Kaspereien ab, gegen die Adam Sandlers schlimmste Komödien wie Meisterwerke des gehobenen Witzes wirken. Hart ist einfach kein bisschen komisch, und das ist für einen Komiker dann schon ein Problem.

Andererseits: Der Mann hat sein Publikum, er hat ja recht: kommerziell ist er so erfolgreich wie wenige andere Comedians. Was weiß ich also schon? Die Frage geht ins Publikum: Schreiben Sie gern ins Forum, wenn Sie sich über Kevin Hart schieflachen. Ich bin neugierig auf jede Erklärung, wie das geht. Oliver Kaever

»The Man from Toronto«, USA 2022. Regie: Patrick Hughes. Drehbuch: Robbie Fox, Chris Bremner. Mit Kevin Hart, Woody Harrelson. 112 Minuten.

»Das weiße Schweigen« (auf RTL+)

In einer Montage aus schmucklosen Gerichtsszenen und spannungsreichen Rückblenden erzählt Regisseurin Esther Gronenborn ihre fiktionalisierte Interpretation des wahren Falls von Niels Högel, der als »Todespfleger« zwischen 1999 und 2005 in verschiedenen deutschen Kliniken mindestens 85 Patienten und Patientinnen ermordete. Erst 2019 wurde er dafür zu lebenslanger Haft verurteilt, wobei davon ausgegangen wird, dass er möglicherweise mehr als doppelt so viele Morde begangen haben könnte.