»Flee« (in der Arte-Mediathek)

Im Februar schrieb der dänische Film »Flee« Geschichte. Er wurde bei den Oscars in gleich drei verschiedenen Kategorien nominiert, als beste fremdsprachige Produktion, als bester Animationsfilm sowie als bester Dokumentarfilm. Das hatte es noch nie gegeben. Natürlich drängt sich die Frage auf, wie das überhaupt gehen kann. Sind animierte Bilder nicht per se sehr weit von der Wirklichkeit entfernt? Es geht! »Flee« ist ein großartiger Hybridfilm geworden.

Wenn am Anfang schemenhaft gezeichnete Menschen durch zusammenstürzende Gebäude hetzen, die ebenfalls nur in Umrissen zu erkennen sind, entfaltet der Film gerade aus seiner Abstraktion eine beklemmende Wirkung und Aktualität: Es sind Bilder, die wir seit Wochen aus den Nachrichten kennen, doch erzählen sie in »Flee« von einem ganz anderen Land und einem ganz anderen Krieg. Die Story handelt von der Odyssee des jungen Afghanen Amin Nawabi, der Ende der Achtzigerjahre aus seinem Land nach Europa floh.

»Flee« basiert auf Interviews, die der Regisseur Jonas Poher Rasmussen mit Nawabi führte. Die beiden kennen sich schon lange. So sieht man im Film auch in animierten Sequenzen, wie sie miteinander reden und Nawabi seine Lebensgeschichte preisgibt. Dazwischengeschnitten sind dokumentarische historische Aufnahmen, die zum Beispiel das Leben auf den Straßen in Afghanistan zeigen. So entfaltet sich nach und nach das bewegende Schicksal eines Mannes, der lange brauchte, bis er seine Homosexualität ausleben konnte, und noch länger, bis er ein Gefühl von Sicherheit entwickelte. Lars-Olav Beier

»Flee«, Dänemark 2021. Regie: Jonas Poher Rasmussen. Buch: Rasmussen, Amin Nawabi. 85 Minuten.