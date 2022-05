Filmfestspiele Cannes Superreichen-Satire »Triangle of Sadness« gewinnt die Goldene Palme

Kaum ein Beitrag wurde bei der Vorführung in Cannes so bejubelt wie die scharfe Satire »Triangle of Sadness« des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. Er erhielt nun die »Goldene Palme«. Auch Iris Berben hat in dem Film einen Gast-Auftritt.